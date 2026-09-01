Mykhailo Mudryk llega cedido al Tottenham

El Tottenham Hotspur confirmó este martes la cesión hasta final de temporada de Mykhailo Mudryk , que no ha jugado un partido oficial desde noviembre de 2024 debido a una sanción por dopaje.

El que fuera internacional con Ucrania estuvo más de año y medio apartado de los terrenos de juego por dar positivo en meldonio, pero el pasado 31 de julio la Agencia Mundial contra el Dopaje y la federación inglesa llegaron a un acuerdo para que el jugador pudiera volver a estar disponible.

Mykhailo Mudryk se reincorporó a la disciplina del Chelsea y llegó incluso a participar en tres amistosos de la pretemporada de los 'Blues', que han tratado de encontrarle una salida en este mercado invernal.

El ucraniano es el tercer extremo que llega en los últimos días al Tottenham tras los fichajes de Omar Marmoush y Sávio, ambos procedentes del Manchester City.

Mudryk le costó 100 millones de euros al Chelsea en 2023, cuando era uno de los extremos más deseados del mundo y jugaba en el Shakhtar Donetsk. En el Chelsea disputó 73 partidos y marcó diez goles.

Además, el Tottenham también ha fichado a otro jugador del Chelsea, al central Tosin Adarabioyo, que se había quedado sin oportunidades en la defensa de los 'Blues.

FUENTE: EFE