Martín Krug deja el Levante para irse cedido a la Primera Federación

El Levante UD llegó a un acuerdo con el Juventud Torremolinos CF para que el defensor panameño Martín Krug juegue cedido en el conjunto malagueño hasta el final de la temporada, con el objetivo de continuar sumando experiencia y minutos en el fútbol español.

Krug, quien se desempeña como defensa, llegó a la estructura del Levante en 2022 , después de que el área de formación internacional del club identificara su potencial durante un tryout realizado en Chicago. A partir de entonces, el panameño se incorporó al programa internacional del Levante UD , donde continuó con su proceso de formación.

Su evolución fue constante y en 2024 dio el salto al Juvenil B, para posteriormente incorporarse al Juvenil A. Sus buenas actuaciones le permitieron llegar al Atlético Levante UD y, más adelante, formar parte de la pretemporada del primer equipo.

El siguiente paso llegó el 3 de diciembre de 2025, cuando Krug hizo su debut oficial con el primer equipo del Levante UD en la Copa del Rey, en el encuentro frente al CD Cieza.

A nivel internacional, el defensor también ha recorrido un camino importante con la selección de Panamá. Representó al país en las categorías Sub-17 y Sub-20, antes de recibir la oportunidad con la selección absoluta. Su debut con la escuadra mayor se produjo el 17 de junio de 2024, dando así otro importante paso en su carrera.

Ahora, su cesión al Juventud Torremolinos representa una nueva oportunidad para el joven panameño de seguir desarrollándose, competir regularmente y ganar experiencia en el fútbol español.