FÚTBOL Fútbol Internacional -  1 de septiembre de 2026 - 16:23

Manchester City ficha al atacante Ilman Ndiaye

El delantero senegalés de 26 años de edad Ilman Ndiaye ha sido fichado por el Manchester City del fútbol inglés.

Manchester City ficha al atacante Ilman Ndiaye

Manchester City ficha al atacante Ilman Ndiaye

FOTO: Mancity

El Manchester City ha completado su ataque con el fichaje de Ilman Ndiaye, procedente del Everton, por 65 millones de libras (75 millones de euros).

Fichaje del Manchester City

Ndiaye, de 26 años, lo tenía prácticamente hecho con el Tottenham Hotspur, pero el City se metió en la operación a última hora y se ha hecho con los servicios de uno de los mejores extremos de la liga y que va al City a tapar las bajas de Omar Marmoush, Sávio y Jack Grealish.

Los 'Sky Blues' tenían la intención de fichar a Cody Gakpo, del Liverpool, pero los 'Reds' rechazaron una oferta de 93 millones de euros por el holandés, lo que obligó a la dirección deportiva del City a virar su mirada hacia Ndiaye.

En el Everton, Ndiaye ha destacado con 77 encuentros disputados, 17 goles marcados y cuatro asistencias.

A sus 26 años, Ndiaye ha dado prioridad a una salida durante este verano y previamente había rechazado ofertas procedentes de Arabia Saudí, así como una renovación de su actual contrato con el Everton que vence en 2029.

En esta ventana veraniega, el City se ha dejado 380 millones de euros en fichajes, aunque ha ingresado 340 en ventas.

FUENTE: EFE

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