Eric Davis: "El Sporting nos ganó con poco fútbol, pero nos ganó en actitud"

"Tenemos jugadores con mucha capacidad, pero eso tenemos que demostrarlo dentro del campo y no lo demostramos", expresó Eric Davis.

Eric Davis, uno de los jugadores más experimentados en la platilla del CD Plaza Amador, brindó declaraciones tras la derrota ante el Sporting San Miguelito en la ida del Play-in de la Copa Centroamericana 2025.

"Perdimos porque creo que al equipo le falto hoy un poco de actitud, tenemos jugadores con mucha capacidad, pero eso tenemos que demostrarlo dentro del campo y no lo demostramos; creo que en el Rommel si queremos pasar a la CONCACHAMPIONS tenemos que cambiar la actitud porque podemos tener muchas capacidad pero el Sporting nos ganó en eso hoy y ahora tenemos que hablar los capitanes y tratar que los compañeros cambien de actitud porque sino no vamos a poder pasar", expresó tras el partido.

Davis añadió: "Creo que el Sporting nos ganó con poco fútbol pero nos ganó en actitud y eso es suficiente para ganar el partido".

El partido de vuelta será la próxima semana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con el 1-0 a favor de los "Académicos".

