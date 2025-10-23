Eric Davis: "El Sporting nos ganó con poco fútbol, pero nos ganó en actitud"

Eric Davis , uno de los jugadores más experimentados en la platilla del CD Plaza Amador, brindó declaraciones tras la derrota ante el Sporting San Miguelito en la ida del Play-in de la Copa Centroamericana 2025.

"Perdimos porque creo que al equipo le falto hoy un poco de actitud, tenemos jugadores con mucha capacidad, pero eso tenemos que demostrarlo dentro del campo y no lo demostramos; creo que en el Rommel si queremos pasar a la CONCACHAMPIONS tenemos que cambiar la actitud porque podemos tener muchas capacidad pero el Sporting nos ganó en eso hoy y ahora tenemos que hablar los capitanes y tratar que los compañeros cambien de actitud porque sino no vamos a poder pasar", expresó tras el partido.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Davis añadió: "Creo que el Sporting nos ganó con poco fútbol pero nos ganó en actitud y eso es suficiente para ganar el partido".

El partido de vuelta será la próxima semana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con el 1-0 a favor de los "Académicos".

Reacciones de Eric Davis