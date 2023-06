  Eric Davis rompe el silencio de su salida en el DAC 1904

"Yo me siento bien, hace mucho tiempo que he estado bien, fue problemas con el técnico del DAC 1904, jugué los últimos 3 partidos y me lo gané y eso no quiere decir que no me lo he ganado en los entrenamientos, son decisiones de él, yo me entrenaba como un animal, como siempre lo he hecho, pero no me daba las oportunidades, era para eso para sacarme del equipo".

El defensor panameño aseguró que no era su intención irse, pero ha pasado la página y está preparado para nuevos comienzos.

"Ahora estoy aquí, estoy bien, con un nuevo comienzo, la verdad me quería quedar, ya era decisión técnica y llegamos a un acuerdo".