Eric Davis habla de la situación de laterales izquierdos en la selección de Panamá

"La verdad es que yo pienso que hay muchos laterales izquierdos que están jugando en la liga local y que lo están haciendo muy bien, como mi hermanito Kevin Galván, creo que lo hace muy bien, es muy buen jugador, tambien Gutiérrez creo que es muy buen jugado, pero eso no depende de mí, depende del técnico", señaló el seleccionado nacional Eric Davis.

La dificultad de llegar a la selección

"Me acuerdo que cuando estaba en Sporting estaba pasando por mi mejor momento futbolístico y no me llamaban a la selección, Galván sabe la situación que yo pasé, que yo le decía ellos, yo tengo que estar ahí, pero no se me daba la oportunidad", finalizó Davis previo al entrenamiento en tierras coclesanas.