LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  4 de febrero de 2026 - 11:20

Erick Díaz se mantiene en el LA FC 2 tras anucio de extensión de préstamo

LA FC 2 ha asegurado una extensión del préstamo para el defensor Erick Díaz hasta la temporada 2026.

LA FC 2 ha asegurado una extensión del préstamo para el defensor Erick Díaz hasta la temporada 2026.

Díaz, defensa de diecinueve años cedido por el club panameño Tauro FC, fue titular en 19 de los 22 partidos que disputó con el LAFC2 en 2025, acumulando 1690 minutos de juego y un gol. Participó en las seis blanqueadas del equipo en 2025, cinco de ellos como titular.

Érick Díaz, hijo del ex seleccionado Neftalí Díaz, jugó en la Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA 2023 en Indonesia.

