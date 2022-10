Erling Haaland come corazones e hígado para rendir al máximo nivel

Erling Haaland ha revelado algunos de los alimentos que come para asegurarse de que su cuerpo esté en perfectas condiciones, incluidos el corazón y el hígado. Haaland come 'corazón e hígado' Consume 6.000 calorías al día. Tiene una comida previa al partido cocinada por su padre para los partidos en casa.

El secreto detrás de su increíble comienzo con el Manchester City puede estar en su dieta, que reveló recientemente, incluyendo comer corazón.

En un documental llamado 'Haaland: The Big Decision', el delantero reveló algunos de los elementos más extraños de su dieta, incluidos el corazón y el hígado.

"Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala para ti, pero ¿cuál? ¿La carne que obtienes en McDonald's? ¿O la vaca local que come pasto allí mismo? Yo como el corazón y el hígado", mencionó el delantero.

El joven goleador come una lasaña casera hecha por su padre, Alfie, antes de cada partido en casa, y el técnico Pep Guardiola bromeó sobre la comida después de su victoria sobre Southampton.

"Podemos hacer una oferta para que el padre de Erling cocine para nosotros. Si este es el secreto de los objetivos de Erling, convenceré al [presidente] Khaldoon [Al Mubarak] para que lo traiga aquí. Pero no creo que haya un secreto", dijo Pep.

Según los informes, Haaland consume alrededor de 6,000 calorías al día para mantenerse en plena forma. También incorpora algunas prácticas bastante extrañas en su rutina diaria, incluida la filtración de su agua y la luz del sol en sus ojos inmediatamente después de despertarse. Haga lo que haga.

