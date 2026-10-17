Erling Haaland firmó doblete con el Manchester City y Liverpool remontó al Brentford

Con más dificultades de las esperadas y ante un adversario, recién ascendido, que no se dio por vencido hasta el final, el Manchester City adoptó el modo Premier, el que le ha proporcionado victorias en cada partido, y superó al Ipswich en el Etihad para firmar el mejor arranque en una Liga.

No rotó Erling Haaland . No lo hace. El noruego es una garantía y de nuevo volvió a resultar determinante para el triunfo ante el Ipswich. Un doblete y otra victoria. Siete goles en siete jornadas en lo que va de Premier.

A pesar de toparse con el marcador en contra a los 19 minutos, cuando apenas había sufrido, solo con un cabezazo de Ruben Dias que obligó a aparecer al meta Christian Walton, con el gol logrado por Phil Foden, dentro del área, a pase del belga Dominik Doku, buscó la igualada pronto.

Y lo consiguió dos minutos después, cuando el líder aún no había asimilado la ventaja. Fue en un pase al espacio, perfecto de Guemissongui Ouattara a Daizen Maeda, más rápido que su marcador. Le dejó en el suelo a Nico O'Reilly, encaró a Gianluigi Donnarumma y le batió.

Liverpool remontó al Brentford

Una expulsión absurda y quizá decisiva al borde del descanso de Yarmoliuk, cuando el Brentford ganaba y controlaba el partido por 1-0, relanzó al Liverpool para la segunda parte, en la que logró la esperada remontada, impulsada por Víctor Muñoz y culminada por Alexander Isak en la última media hora (1-2).

El 1-0 fue en el minuto 44, con un cabezazo potente e imponente de Lewis-Potter. Uno de esos testarazos que son enseñados en las escuelas de fútbol. No hubo opción para Alisson Becker. El centro también fue muy bueno de Outtara. Otro obstáculo más para el Liverpool en este partido, que, sin embargo, se puso de cara por la torpeza de Yarmoliuk.

Van Dijk, de cabeza, siempre tan poderoso a balón parado, insistió en el empate, que logró instantes después Víctor Muñoz. Su velocidad al contragolpe, a campo abierto, con una carrera desde su propio terreno hacia un pase interior, fue el mejor recurso para el Liverpool: su recorte en el área ya fue definitivo para el tiro con el que anotó el 1-1.

Aún quedaba más de media hora por jugar para remontar. Lo consiguió el Liverpool, incluso con rapidez: en el minuto 70, Barcola asistió e Isak remachó dentro del área, cruzado para dar la victoria a su equipo. Más tiempo para alcanzar su mejor nivel, camino del choque del próximo martes en la Liga de Campeones contra el Villarreal.

FUENTE: EFE