Ex compañeros de Toni Kroos en el Real Madrid reaccionan a su retiro

Hoy es un día muy triste para el fútbol. Mi querido Toni Se me hace difícil asimilar que no te podremos seguir disfrutando. Desde que llegaste al Madrid, demostraste tu calidad, tu amor por este juego y una ambición enorme por seguir ganando. El madridismo y el mundo del fútbol te recordarán como una de sus grandes leyendas, un jugador que marcó una época. Y estoy muy feliz y orgulloso de haberla podido compartir contigo. Gracias por todo, y Toni... Todavía te queda un último servicio, tráenos la decimoquinta!

Cristiano Ronaldo

Por tudo e por tanto, Toni! Qué honor compartir el campo contigo. Todo lo mejor para el futuro (inserte corazón blanco).

Vinicius Jr

Genio. Fue la palabra más cercana que encontré para definirte, Toni. Y aun así está muy lejos de lo que mereces. Qué gran persona es, Toni Kroos.

Dani Carvajal

No esperaba tener que escribir este mensaje de despedida tan pronto, pero quiero aprovechar esta oportunidad para expresar lo mucho que te aprecio y lo grande que has sido tanto dentro como fuera del campo.

Eres un tío muy querido por todos, un verdadero caballero en cada sentido de la palabra. Ha sido un honor y un privilegio compartir estos momentos contigo.

Siempre recordaré con orgullo que tuve la suerte de jugar junto a Toni Kroos, y algún día le contaré a mis hijos todo lo que conseguimos juntos en el terreno de juego. Gracias por todo lo que has aportado al equipo y por ser una inspiración constante para todos nosotros. Pero esto no acaba aquí, tenemos una última misión juntos para tener la mejor despedida posible... A POR LA 15.

Sergio Ramos

A mi brother Antonio: Ha sido un placer haber compartido tantos momentos y tantos éxitos con un jugador único y una persona excepcional, una figura top. Siempre en mi equipo, Antonio. A disfrutar de toda la vida que tienes por delante y del recuerdo de una carrera maravillosa a la que le quedan aún un par de capítulos.

Jude Bellingham

Un año no fue suficiente. Gracias por todo lo que habéis dado al partido, ha sido un absoluto placer disfrutar de vuestro fútbol y personalidad como fan y más aún como compañero de equipo. Todavía hay algo más de trabajo por hacer esta temporada, pero te deseo lo mejor para lo que sea que venga a ti y tu familia. ¡LEYENDA!

Casemiro

Mi querido Toni, Compañero de Champions y amigo para siempre. Has sabido cuándo decir adiós, así que mira hacia atrás orgulloso y sonríe: te lo has ganado. Kroos solo hay uno, el que hemos disfrutado todos (Lukita y yo especialmente), pero el de la foto es Toni, mi Toni. Cuantas anécdotas, victorias y títulos se han forjado en ese gimnasio. Era nuestra oficina y cuando habia que ponerse serio, lo haciamos; y cuando tocaba divertirse, pues también. Eres el jugador perfecto, pero yo me quedo con la persona. Poco más, buen amigo. Ha sido un placer estar a tu lado. Se feliz.