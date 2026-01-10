FA Cup: El Chelsea goleó al Charlton en la tercera ronda

El nuevo Chelsea de Liam Rosenior arrancó con buen pie al imponerse en el este de Londres al Charlton Athletic y avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup (1-5).

Los goles de Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto y Enzo Fernández permitieron a Rosenior contar como triunfo su primer partido en el banquillo de los 'Blues', después de que Enzo Maresca renunciara el pasado 1 de enero y MacFarlane, de las categorías inferiores, dirigiera al equipo en la derrota contra el Fulham entre semana.

El técnico inglés, recién llegado del Estrasburgo, optó por dar la alternativa a un buen grupo de suplentes habituales del equipo y estos no decepcionaron, aunque necesitaron 45 minutos para adelantarse en el nublado The Valley.

El Chelsea avanza a cuarta ronda de FA Cup

Fue gracias a un golazo por parte del central Hato, que enganchó una volea preciosa dentro del área para convertir el primer tanto de la era Rosenior.

Nada más salir del descanso, Adarabioyo, en una falta lateral que colgó Facundo Buonanotte, que hasta este sábado solo había jugado un encuentro desde noviembre, cabeceó el 0-2 y puso al Chelsea rumbo a la siguiente ronda.

El Charlton tuvo su momento de orgullo al poner el 1-2 en el 57 gracias a Miles Leaburn, pero Marc Guiu despejó la incertidumbre cinco minutos después al mandar a la red un mal despeje del portero. Es el primer gol del español desde que marcara contra el Ajax de Amsterdam en la Champions League el 22 de octubre.

Con el Charlton en busca de un milagro y tras pedir un posible penalti de Enzo Fernández, el Chelsea liquidó el partido a la contra en el tiempo de descuento por medio de Pedro Neto y con un penalti que provocó Estevao y transformó Enzo.

Con esta victoria, el Chelsea rompe una racha de cinco encuentros sin ganar y se mete en la cuarta ronda de la FA Cup.

FUENTE: EFE