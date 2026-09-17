Michael Amir Murillo le anota a su ex equipo en la Europa League FOTO / BESIKTAS

Michael Amir Murillo no pudo tener un mejor recuentro ante su ex equipo luego de anotar el tercer gol para el Besiktas que recibía al Olympique de Marsella en el inicio de la fase de liga de la UEFA Europa League.

Al minuto 59, Murillo se elevó por los aires para rematar un tiro de esquina y mandarla a la derecha del portero.

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