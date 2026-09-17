LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  17 de septiembre de 2026 - 16:36

Michael Amir Murillo le anota a su ex equipo en la Europa League

Michael Amir Murillo anotó su segundo gol en la UEFA Europa League, enfrentando al Olympique Marsella, equipo donde estuvo hasta inicios de este año.

Michael Amir Murillo le anota a su ex equipo en la Europa League

Michael Amir Murillo le anota a su ex equipo en la Europa League

FOTO / BESIKTAS

Michael Amir Murillo no pudo tener un mejor recuentro ante su ex equipo luego de anotar el tercer gol para el Besiktas que recibía al Olympique de Marsella en el inicio de la fase de liga de la UEFA Europa League.

Al minuto 59, Murillo se elevó por los aires para rematar un tiro de esquina y mandarla a la derecha del portero.

Ílhan Fakili y Václav Cerný habían puesto en ventaja al equipo turco ante del gol del panameño. Ernest Poku sobre el final del partido, puso cifras definitivas para terminar el partido 4-1 a favor de los turcos.

Próximos rivales del Besiktas

  • Bayer Leverkusen (visita)
  • Union SG (casa)
  • Celtic (visita)
  • Crystal Palace (casa)
  • Omonia (visita)
  • Hapoel Beer-Sheva (casa)
  • Hoffenheim (visita)

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