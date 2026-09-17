Michael Amir Murillo le anota a su ex equipo en la Europa League

Michael Amir Murillo no pudo tener un mejor recuentro ante su ex equipo luego de anotar el tercer gol para el Besiktas que recibía al Olympique de Marsella en el inicio de la fase de liga de la UEFA Europa League.
Ílhan Fakili y Václav Cerný habían puesto en ventaja al equipo turco ante del gol del panameño. Ernest Poku sobre el final del partido, puso cifras definitivas para terminar el partido 4-1 a favor de los turcos.
Próximos rivales del Besiktas
- Bayer Leverkusen (visita)
- Union SG (casa)
- Celtic (visita)
- Crystal Palace (casa)
- Omonia (visita)
- Hapoel Beer-Sheva (casa)
- Hoffenheim (visita)