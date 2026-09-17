Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

El Besiktas del panameño Michael Amir Murillo sigue su camino en la temporada 2026-2027, ahora cuando se enfrente al Amed SK en la sexta jornada de la Superliga de Turquía.

"Las Águilas Negras" vienen de golear 4-1 al Olympique de Marsella en la fase liga de la UEFA Europa League, donde el seleccionado nacional marcó un gol de cabeza en el Tüpras Stadium.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En la liga local, los dirigidos por Vincenzo Italiano marchan en la segunda posición con 12 puntos, mientras que el Amed SK es ubica en la tercera posición con 10 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo?

El lateral de 30 años y su club volverán a jugar el domingo 20 de septiembre ante el Amed SK en el Seyrantepe Spor Kompleksi Stadyumu 1 (12:00 pm).