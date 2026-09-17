Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

El Besiktas del panameño Michael Amir Murillo sigue su camino en la temporada 2026-2027, ahora cuando se enfrente al Amed SK en la sexta jornada de la Superliga de Turquía.
En la liga local, los dirigidos por Vincenzo Italiano marchan en la segunda posición con 12 puntos, mientras que el Amed SK es ubica en la tercera posición con 10 unidades.
¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo?
El lateral de 30 años y su club volverán a jugar el domingo 20 de septiembre ante el Amed SK en el Seyrantepe Spor Kompleksi Stadyumu 1 (12:00 pm).