FC Barcelona: Posible alineación vs Atlético de Madrid en LaLiga

Seguramente los dos equipos más en forma de LaLiga, el FC Barcelona, nuevo líder en solitario, y el Atlético de Madrid, que encadena seis victorias, se miden este martes (3:00 pm) en el Spotify Camp Nou, en un partido adelantado por la disputa de la Supercopa de España.
Siete partidos y siete victorias; 23 goles a favor y 4 en contra. Ante el Atlético se espera que vuelva al once Pedri González y que Hansi Flick pueda armar un once reconocible, a pesar de la baja de Fermín López, uno de los jugadores que ha aguantado el equipo en estos primeros meses y que ahora está de baja.
Alineaciones probables de FC Barcelona y Atlético de Madrid
FC Barcelona: Joan García; Eric García o Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Pedri; Olmo; Lamine, Lewandowski y Raphinha.
Atlético de Madrid: Oblak; Pubill o Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Baena y Julián Alvarez.
FUENTE: EFE