FC Barcelona: Posible alineación vs Atlético de Madrid en LaLiga

Seguramente los dos equipos más en forma de LaLiga , el FC Barcelona , nuevo líder en solitario, y el Atlético de Madrid , que encadena seis victorias, se miden este martes (3:00 pm) en el Spotify Camp Nou, en un partido adelantado por la disputa de la Supercopa de España.

Para los azulgranas, el choque de este martes es de los que pueden marcar su camino esta temporada, después de que haya sucumbido anteriormente en los tres partidos de máxima exigencia de esta temporada: PSG, Real Madrid y Chelsea.

Siete partidos y siete victorias; 23 goles a favor y 4 en contra. Ante el Atlético se espera que vuelva al once Pedri González y que Hansi Flick pueda armar un once reconocible, a pesar de la baja de Fermín López, uno de los jugadores que ha aguantado el equipo en estos primeros meses y que ahora está de baja.

image

Alineaciones probables de FC Barcelona y Atlético de Madrid

FC Barcelona: Joan García; Eric García o Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Pedri; Olmo; Lamine, Lewandowski y Raphinha.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill o Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Baena y Julián Alvarez.

FUENTE: EFE