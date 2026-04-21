 Hansi Flick: "Mi sueño es ganar la Champions League con el Barcelona"

El internacional alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona ha compartido en rueda de prensa previo al partido en contra del Alavés que "Tengo dos grandes sueños. Ganar la Champions League con FC Barcelona es uno de ellos y ser entrenador del barca cuando el estadio esté terminado" comentó.

Flick aseguró que su deseo es seguir siendo entrenador del FC Barcelona a pesar de no haber renovado con el club ha dicho que “ va a ser su último proyecto en su carrera” confirmando que no volverá a dirigir otra plantilla luego de su etapa por el equipo español.

Flick expresó su intención que su intención es renovar con el equipo pero, no es el momento.

Mas reacciones de Hansi Flick

La temporada no ha terminado para los blaugranas, así lo confirmó el entrenador añadiendo que "No importa cuando, lo que quiero es ganar la liga ya" así lo explicaba Hansi Flick tras haber sido eliminado recientemente por la Champions League frente al Atlético de Madrid por un global de 4-3.

El técnico Alemán también hizo énfasis en la eliminación en Champions league reconociendo que ha dejado tocado a la plantilla, recalcando que "Necesitamos liderazgo. En los entrenos estoy muy contento porque es así, pero en unos cuartos de Champions necesitamos jugadores maduros que lideren".

EL FC Barcelona se enfrenta ante el Celta de Vigo este miércoles 22 de abril a las 2:30 PM en el Spotify Camp Nou por la lucha de liga.