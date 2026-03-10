FC Barcelona vs Sevilla: Fecha, hora y dónde ver jornada 28 de LaLiga

El conjunto del FC Barcelona chocará ante el Sevilla en un emocionante partido de la jornada 28 de LaLiga, donde buscará ganar para mantener su ventaja en el liderato.
El onceno dirigido por Hansi Flick actualmente ocupa la primera posición con 67 puntos en 27 fechas y el Sevilla marcha en la posición 14 con 31 unidades.
FC BARCELONA VS SEVILLA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 28 DE LALIGA
- Fecha: Domingo, 15 de marzo de 2026
- Hora: 10:15 a.m.
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el LiveBlog Posting