FC Barcelona vs Sevilla: Fecha, hora y dónde ver jornada 28 de LaLiga FOTO: FC BARCELONA

El conjunto del FC Barcelona chocará ante el Sevilla en un emocionante partido de la jornada 28 de LaLiga, donde buscará ganar para mantener su ventaja en el liderato.

Los "Blanquirrojos" vienen de empatar 1-1 con el Rayo Vallecano en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que los culés vencieron 1-0 al Athletic Club con una anotación de Lamine Yamal en el Estadio de San Mamés y en la Champions League empataron 1-1 con el Newcastle en la ida de los octavos de final.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse