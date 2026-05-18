MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  18 de mayo de 2026 - 07:33

¿Adiós al Mundial? Fermín López sufrió lesión en el duelo vs Real Betis

Fermín López sufrió durante el partido de ayer ante el Real Betis una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

¿Adiós al Mundial? Fermín López sufrió lesión en el duelo vs Real Betis

¿Adiós al Mundial? Fermín López sufrió lesión en el duelo vs Real Betis

FOTO: FC BARCELONA

El futbolista del FC Barcelona, Fermín López, sufrió durante el partido de ayer ante el Real Betis una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

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El Mediocentro ofensivo de 23 años será sometido a tratamiento quirúrgico, según anunció el conjunto blaugrana en el comunicado médico.

López estaba teniendo una temporada brillante en el campeonato español con 6 goles y 9 asistencias en 30 partidos.

Partidos de España en el Mundial 2026

Antes de afrontar la cita mundialista en Estados Unidos, Canadá y México, los españoles jugarán amistosos ante Irak (4 de junio) y Perú (8 de junio).

El debut de la Selección de España está programado para el 15 de junio frente a Cabo Verde, luego jugarán ante Arabia Saudita el 21 de junio y cerrarán el grupo H enfrentando a Uruguay, el 26 de junio.

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