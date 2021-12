Ferran Torres ya se encuentra en la ciudad de Barcelona

Pep Guardiola

El técnico español del Mánchester City, Pep Guardiola, confirmó el pasado jueves que Ferran Torres estaba muy cerca de fichar por el FC Barcelona, al revelar que el delantero pidió su marcha del club inglés.

"Siempre tengo la sensación de que cuando el Barcelona y el Real Madrid llaman a la puerta es difícil decir que no", señaló Guardiola, exjugador y exentrenador del club azulgrana.

"Cuando llamó a mi puerta y dijo que se quería ir, le dije que se fuera. Quiero que mis jugadores sean felices. Si no estás contento, tienes que irte. No somos un club donde los presidentes y directores generales digan 'no, tienes que quedarte'", prosiguió el técnico catalán de 50 años.

FUENTE: AFP