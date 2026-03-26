Béisbol Mayor 2026: Datos interesantes en lo que va del Campeonato

Los veteranos jugadores chiricanos, Jonathan Saavedra y Carlos Xavier Quiroz, mantienen, desde la campaña pasada, una reñida lucha por el liderazgo de imparables entre los peloteros activos en el Béisbol Mayor 2026 y además se han ubicado a la zaga del líder de todos los tiempo el también chiricano, Rodolfo Aparicio que terminó con 831 imparables en su carrera.

Saavedra y Quiroz empataron a Freddy Herrera en el segundo puesto de todos los tiempos en hits el pasado 19 de marzo con 786 y un día después ambos lo sobrepasaron con 787 incogibles.

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Hoy Saavedra tiene 788 hits y Quiroz 787.

El ex MLB coclesano Davis Romero derrotó 2x1 a Los Santos el pasado 13 de marzo y llegó a 50 triunfos en su carrera. Su compañero de equipo Luis Machuca, es el líder entre los activos con 72 victorias.

El "Vaquero" Mauricio Pierre bateó un Grand Slam contra Los Santos el pasado 14 de marzo en el Mariano Rivera, el primero que se conecta en este nuevo estadio.

Isaías Velázquez de Darién, llegó a 400 incogibles el 15 de marzo cuando derrotaron a Bocas del Toro 6x4 en Metetí.

El primer incogible de Luis Aranda en el Béisbol Mayor 2026

El novato sensación de 16 años y campeón bate del juvenil pasado, Luis Aranda de Panamá Oeste bateó su primer hit en la categoría Mayor el 17 de enero en el triunfo contra Occidente 15x2 en Puerto Armuelles.

Datos interesantes

El ex grandes ligas veragüense Severino González, en función de relevo, logró 3 victorias en 3 días seguidos contra Coclé, Oeste y Metro, aportado a qué su equipo este disputando la cima del torneo.

El serpentinero chiricano Joans Montenegro, debutó en mayor con un triunfo 8x7 sobre Panamá Oeste el 18 de marzo en David.

El veterano Julio Denis de Colón ponchó a Arod Mckenzie de P.Oeste este domingo y llegó a 500K en su carrera.

Otro colonense Jadhiel Santamaría bateó 7 hits seguidos entre este sábado y domingo, contra Metro y Oeste.

Jonny Santos de Chiriquí y Edgar Muñoz de Colón, son los dos mejores retornos al béisbol por sus destacadas actuaciones a la ofensiva este año.

FUENTE: JOSÉ OTERO