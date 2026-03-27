MLB MLB -  27 de marzo de 2026 - 08:06

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños este jueves 26 de marzo?

Repasa la actuación de los dos peloteros panameños que tuvieron acción este jueves 26 de marzo en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños este jueves 26 de marzo?

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños este jueves 26 de marzo?

AFP

Repasa la actuación de los dos peloteros panameños que tuvieron acción este jueves 26 de marzo en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Acción de los panameños en la MLB

Iván Herrera

Bateando como como segundo en el orden ofensivo y como bateador designado, se fue en blanco en cuatro turnos y remolcó una carrera con un elevado de sacrificio en la victoria 9-7 de los Cardenales de San Luis ante los Rays de Tampa.

Justin Lawrence

El diestro tiró 1.0 donde le conectaron 2 imparables (ambos cuadrangulares), le anotaron 2 carreras, lanzó 14 pitcheos de los cuales 10 fueron strike y dejó su efectividad en 18.00 en la derrota 11-7 de los Piratas de Pittsburgh ante los Mets de New York.

Los Cubs de Chicago cayeron ante los Nacionales de Washington 10-4, pero Miguel Amaya no tuvo acción.

Mientras que los Phillies de Philadelphia ganó 5-3 a los Rangers de Texas sin la participación de Edmundo Sosa.

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