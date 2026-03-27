MLB: ¿Cómo le fue a los panameños este jueves 26 de marzo?

Repasa la actuación de los dos peloteros panameños que tuvieron acción este jueves 26 de marzo en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Bateando como como segundo en el orden ofensivo y como bateador designado, se fue en blanco en cuatro turnos y remolcó una carrera con un elevado de sacrificio en la victoria 9-7 de los Cardenales de San Luis ante los Rays de Tampa.

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Justin Lawrence

El diestro tiró 1.0 donde le conectaron 2 imparables (ambos cuadrangulares), le anotaron 2 carreras, lanzó 14 pitcheos de los cuales 10 fueron strike y dejó su efectividad en 18.00 en la derrota 11-7 de los Piratas de Pittsburgh ante los Mets de New York.

Los Cubs de Chicago cayeron ante los Nacionales de Washington 10-4, pero Miguel Amaya no tuvo acción.

Mientras que los Phillies de Philadelphia ganó 5-3 a los Rangers de Texas sin la participación de Edmundo Sosa.