MLB: ¿Cómo le fue a los panameños este jueves 26 de marzo?

Repasa la actuación de los dos peloteros panameños que tuvieron acción este jueves 26 de marzo en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
Justin Lawrence
El diestro tiró 1.0 donde le conectaron 2 imparables (ambos cuadrangulares), le anotaron 2 carreras, lanzó 14 pitcheos de los cuales 10 fueron strike y dejó su efectividad en 18.00 en la derrota 11-7 de los Piratas de Pittsburgh ante los Mets de New York.
Los Cubs de Chicago cayeron ante los Nacionales de Washington 10-4, pero Miguel Amaya no tuvo acción.
Mientras que los Phillies de Philadelphia ganó 5-3 a los Rangers de Texas sin la participación de Edmundo Sosa.