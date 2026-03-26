MLB MLB -  26 de marzo de 2026 - 18:47

MLB: Iván Herrera fue pieza clave en remontada de Cardenales sobre Rays

El Grandes Ligas panameño Iván Herrera remolcó una carrera en la victoria de los Cardenales de San Luis sobre los Rays en la MLB.

MLB: Iván Herrera fue pieza clave en remontada de Cardenales sobre Rays

MLB: Iván Herrera fue pieza clave en remontada de Cardenales sobre Rays

FOTO: MLB

Lo Cardenales de San Luis con el panameño Iván Herrera de titular, vencieron 9-7 a los Tampa Bay Rays en el Opening Day de la MLB, luego de remontar un partido donde perdían por 1-7 en el Busch Stadium.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cardinals/status/2037309250607730836?s=20&partner=&hide_thread=false

Los locales fabricaron una carrera en la baja del tercer episodio y 8 en el octavo capítulo para responder a las rayitas fabricadas por lo Rays en el quinto (1) y sexto episodio (6).

Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardinero derecho Jonny DeLuca para empujar a Pedro Pagés con la carrera del empate (7-7) en la séptima entrada.

Alec Burleson fue la figura del encuentro, conectando el cuadrangular de dos carreras que le dio vuelta a la pizarra en la sexta entrada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2037300026112606541?s=20&partner=&hide_thread=false

Riley O'Brien se acreditó la victoria y Garrett Cleavinger cargó con la derrota.

Números de Iván Herrera vs Rays de Tampa Bay - MLB

El receptor de 25 años bateó de 4-0 con 1 carrera producida y se embasó por error en el fildeo del tercera base Junior Caminero en la baja del primer episodio.

En esta nota:
Seguir leyendo

José Caballero sobre el Sistema ABS: "Intentaremos sacarle el máximo provecho"

MLB: Jackson Chourio estará fuera de acción por fractura en la mano

MLB: Partidos para hoy jueves 26 de marzo en el Opening Day

Recomendadas

Últimas noticias