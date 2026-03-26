MLB: Iván Herrera fue pieza clave en remontada de Cardenales sobre Rays

Lo Cardenales de San Luis con el panameño Iván Herrera de titular, vencieron 9-7 a los Tampa Bay Rays en el Opening Day de la MLB , luego de remontar un partido donde perdían por 1-7 en el Busch Stadium.

Los locales fabricaron una carrera en la baja del tercer episodio y 8 en el octavo capítulo para responder a las rayitas fabricadas por lo Rays en el quinto (1) y sexto episodio (6).

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Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardinero derecho Jonny DeLuca para empujar a Pedro Pagés con la carrera del empate (7-7) en la séptima entrada.

Alec Burleson fue la figura del encuentro, conectando el cuadrangular de dos carreras que le dio vuelta a la pizarra en la sexta entrada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2037300026112606541?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Compayyyyy, locura de partido!



Alec Burleson conecta cuadrangular de dos carreras para remontar el partido.#BeisRPC #MLBRPC pic.twitter.com/W2OaoGzSKK — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 26, 2026

Riley O'Brien se acreditó la victoria y Garrett Cleavinger cargó con la derrota.

Números de Iván Herrera vs Rays de Tampa Bay - MLB

El receptor de 25 años bateó de 4-0 con 1 carrera producida y se embasó por error en el fildeo del tercera base Junior Caminero en la baja del primer episodio.