MLB: Iván Herrera fue pieza clave en remontada de Cardenales sobre Rays

Lo Cardenales de San Luis con el panameño Iván Herrera de titular, vencieron 9-7 a los Tampa Bay Rays en el Opening Day de la MLB, luego de remontar un partido donde perdían por 1-7 en el Busch Stadium.
Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardinero derecho Jonny DeLuca para empujar a Pedro Pagés con la carrera del empate (7-7) en la séptima entrada.
Alec Burleson fue la figura del encuentro, conectando el cuadrangular de dos carreras que le dio vuelta a la pizarra en la sexta entrada.
Riley O'Brien se acreditó la victoria y Garrett Cleavinger cargó con la derrota.
Números de Iván Herrera vs Rays de Tampa Bay - MLB
El receptor de 25 años bateó de 4-0 con 1 carrera producida y se embasó por error en el fildeo del tercera base Junior Caminero en la baja del primer episodio.