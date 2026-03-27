Sudáfrica vs Selección de Panamá: ¿Quién es el árbitro para el amistoso de Fecha FIFA?

La Selección de Panamá se mide hoy a Sudáfrica en el Moses Mabhida Stadium, en la ciudad de Durban en el primero de dos partidos de preparación en Fecha FIFA que tendrán ambos oncenos.

El partido ante los "Bafana Bafana", servirá de referencia para el estreno mundialista de los de Thomas Christiansen ante Ghana.

Este sería el segundo encuentro entre ambas selecciones luego que en el 2005 se midieron en la Copa Oro en la fase de cuartos de final donde la "roja" venció en penales a los sudafricanos.

La escuadra sudafricana, liderada por el DT belga Hugo Broos, será el encargado de inaugurar el próximo Mundial cuando se mida ante México, el próximo 11 de junio en DF.

Los Bafana Bafana aparecen clasificados en la posición 60 del ranking FIFA y número 11 entre los equipos del continente africano, mientras que Panamá está ubicado en el puesto 34.

Árbitros para el partido entre Sudáfrica y la Selección de Panamá

Árbitro: Hillary Hambaba (ZAM)

Asistente 1: Trywell Nyirenda (ZAM)

Asistente 2: Lucky Kegakologetswe (ZAM)

4to árbitro: Thabang Kethsabile (BOT)