MLB: Casco de José Caballero será enviado a Cooperstown

El pelotero panameño de la MLB , José Caballero , entrará al Salón de la Fama. Su casco fue autenticado anoche para ser enviado a Cooperstown , después de que lo golpeara para el primer desafío ABS de la temporada regular, según informó The Yankee Report en sus redes sociales.

Durante más de un siglo, cada lanzamiento realizado en un juego de Grandes Ligas ha sido juzgado por un solo par de ojos: los del umpire principal.

El momento del reto de José Caballero

Eso cambió oficialmente en la noche del miércoles, durante el Día Inaugural. El campocorto de los Yankees, José Caballero, provocó el primer reto del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) en un juego de MLB, al tocarse el casco en el cuarto inning en el Oracle Park.

Caballero desafió el strike cantado por el umpire principal Bill Miller en un lanzamiento del abridor de los Gigantes, Logan Webb, que pasó por la parte interna del plato, y la decisión fue confirmada.

“Quería intentarlo”, confesó Caballero. “Pensé que estaba un poco más alto de lo que mostró, pero al menos estuvo cerca”.