MLB MLB -  26 de marzo de 2026 - 10:01

MLB: Partidos para hoy jueves 26 de marzo en el Opening Day

Repasa el calendario de partidos para este 26 de marzo en el Opening Day de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Partidos para hoy jueves 26 de marzo en el Opening Day
MLB: Partidos para hoy jueves 26 de marzo en el Opening DayFOTO: MLB

Después de un emocionante Clásico Mundial 2026 que puso a todos en ambiente, ahora estamos listos para iniciar una temporada de 162 juegos en la MLB, que comenzó oficialmente la noche del miércoles con la victoria de los Yankees 7-0 sobre los Gigantes en el Oracle Park de San Francisco.

El jueves habrá una jornada de 11 juegos, destacada por los Mets recibiendo a Paul Skenes y a los Piratas, los Dodgers iniciando su camino hacia un tricampeonato frente a los Diamondbacks, y los Marineros enfrentando a los Guardianes en Seattle en un duelo entre campeones divisionales de 2025.

Partidos para hoy jueves 26 de marzo en el Opening Day de la MLB

  • Piratas vs Mets de Nueva York, 12:15 p.m
  • Medias Blancas vs Cerveceros, 1:10 p.m
  • Nacionales vs Cubs, 1:20 pm
  • Mellizos vs Orioles, 2:05 p.m.
  • Astros vs Angels, 3:10 pm
  • Medias Rojas vs Rojos, 3:10 p.m.
  • Tigres vs Padres, 3:10 p.m.
  • Rays vs Cardenales, 3:15 p.m.
  • Rangers vs Filis, 3:15 p.m.
  • Diamondbacks vs Los Ángeles Dodgers, 7:30 p.m.
  • Guardianes en Marineros, 9:10 p.m.

FUENTE: MLB

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