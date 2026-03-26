MLB: Partidos para hoy jueves 26 de marzo en el Opening Day

Después de un emocionante Clásico Mundial 2026 que puso a todos en ambiente, ahora estamos listos para iniciar una temporada de 162 juegos en la MLB, que comenzó oficialmente la noche del miércoles con la victoria de los Yankees 7-0 sobre los Gigantes en el Oracle Park de San Francisco.
Partidos para hoy jueves 26 de marzo en el Opening Day de la MLB
- Piratas vs Mets de Nueva York, 12:15 p.m
- Medias Blancas vs Cerveceros, 1:10 p.m
- Nacionales vs Cubs, 1:20 pm
- Mellizos vs Orioles, 2:05 p.m.
- Astros vs Angels, 3:10 pm
- Medias Rojas vs Rojos, 3:10 p.m.
- Tigres vs Padres, 3:10 p.m.
- Rays vs Cardenales, 3:15 p.m.
- Rangers vs Filis, 3:15 p.m.
- Diamondbacks vs Los Ángeles Dodgers, 7:30 p.m.
- Guardianes en Marineros, 9:10 p.m.
FUENTE: MLB