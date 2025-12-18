Fidel Escobar anota un golazo para darle el empate al Saprissa en la final en Costa Rica

Saprissa reaccionó y el partido ganó en intensidad, especialmente en el segundo tiempo. El marcador final fue un empate 2-2 ante Liga Deportiva Alajuelense que deja la serie completamente abierta donde Fidel Escobar fue protagonista.

El primer tiempo tuvo un desenlace inesperado. La afición morada celebraba el gol de Orlando Sinclair en tiempo de reposición, que parecía enviar a Saprissa al descanso con ventaja. Sin embargo, en apenas cinco minutos, Alajuelense dio vuelta al panorama.

Cuando la etapa inicial agonizaba, se produjeron tres anotaciones, una de ellas una auténtica joya de Kenyel Michel. Sinclair había puesto el 1-0 al 45+2, pero de inmediato Kenyel se sacó la marca, avanzó en diagonal y sacó un derechazo imparable al ángulo superior derecho del arco defendido por Esteban Alvarado.

Saprissa quedó golpeado y Alejandro Bran aprovechó el desconcierto. El volante se animó desde media distancia y venció a Alvarado, que no logró contener el disparo.

Aunque la Liga había mostrado poco durante el trámite del primer tiempo, le bastó ese cierre efectivo para enviar un mensaje claro a los tibaseños.

En el complemento, Saprissa buscó con mayor insistencia por las bandas. Por momentos, Rónald Matarrita sufrió con las proyecciones de Gerald Taylor, Gerson Torres y Kenay Myrie, quien ingresó tras la lesión de Óscar Duarte.

Fidel Escobar rescató el empate

El cuadro morado no encontraba claridad hasta que, al minuto 64, el panameño Fidel Escobar logró el empate con un remate que se le escapó al portero Washington Ortega.

La definición de la serie llegará el próximo sábado a las 7:00 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. Alajuelense se fue conforme con el empate, consciente de que hizo un buen negocio y tendrá la ventaja de cerrar la llave en casa.