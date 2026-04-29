Fidel Escobar sancionado tres partidos con el Saprissa

El zaguero panameño Fidel Escobar fue sancionado por tres partidos tras su altercado con un oficial de la Liga Costarricense.

El central del Deportivo Saprissa Fidel Escobar fue sancionado por tres partidos luego de haberse encarado con el cuerpo arbitral en el partido donde su equipo venció al Puntarenas 1-3 el pasado 26 de abril.

El encuentro estuvo con los ánimos caldeados desde el terreno de juego cuando los jugadores del Saprissa Fidel Escobar y Mariano Néstor Torres afrontaron a un oficial del partido con insultos según el comunicado presentado por la FCRF.

La sanción tiene carácter de ofensa a un oficial del partido: "Al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido", así lo impuso el Tribunal Disciplinario de la FCRF luego de los altercados el fin de semana en el estadio Miguel Ángel "Lito" Pérez.

Impacto para Fidel Escobar

El defensa panameño es una pieza clave con una clara salida en defensa y solidez en sus obligaciones defensivas para el conjunto de los morados, que ahora tendrán que afrontar las semifinales sin Fidel.

El Deportivo Saprissa entra en una fase clave de la temporada y no contará con su mejor defensa; esto sumado a que el panameño puede verse afectado de cara a su llamado a la Selección Nacional de Panamá.

El club ha anunciado que buscará apelar la sanción impuesta por el Tribunal.