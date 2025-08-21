Leagues Cup: Así quedaron definidas las llaves semifinales

Una vez más será un equipo de la MLS quien se coronará campeón de Leagues Cup, luego de lograr una noche perfecta 4 de 4 en los duelos de cuartos de final.
Los dos siguientes enfrentamientos carecieron de goles, ya que ambos se fueron hasta los penales tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. Pedro Gallese, de Orlando, y Andrew Thomas, de Seattle, se convirtieron en héroes al impulsar a sus respectivos clubes a sus primeras semifinales de Leagues Cup.
LA Galaxy cerró la jornada con la cuarta victoria de la MLS (2-1), gracias a un par de goles en la primera parte que fueron suficientes para contener a Pachuca. Marco Reus marcó su segundo tanto del torneo para ayudar al conjunto angelino a alcanzar su primera semifinal de Leagues Cup, donde se enfrentarán a su viejo rival, Seattle Sounders.
Cruces de semifinales de la Leagues Cup
- Inter Miami vs Orlando City - Miércoles, 27 de agosto de 2025
- LA Galaxy vs Seattle Sounders - Miércoles, 27 de agosto de 2025