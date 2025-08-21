Leagues Cup: Así quedaron definidas las llaves semifinales

Una vez más será un equipo de la MLS quien se coronará campeón de Leagues Cup , luego de lograr una noche perfecta 4 de 4 en los duelos de cuartos de final.

La noche arrancó con un partidazo entre los Herons y Tigres. En un encuentro sin Lionel Messi, Inter Miami contó con un doblete de Luis Suárez para frenar a un Tigres (2-1) que empujó hasta el final.

Los dos siguientes enfrentamientos carecieron de goles, ya que ambos se fueron hasta los penales tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. Pedro Gallese, de Orlando, y Andrew Thomas, de Seattle, se convirtieron en héroes al impulsar a sus respectivos clubes a sus primeras semifinales de Leagues Cup.

LA Galaxy cerró la jornada con la cuarta victoria de la MLS (2-1), gracias a un par de goles en la primera parte que fueron suficientes para contener a Pachuca. Marco Reus marcó su segundo tanto del torneo para ayudar al conjunto angelino a alcanzar su primera semifinal de Leagues Cup, donde se enfrentarán a su viejo rival, Seattle Sounders.

Cruces de semifinales de la Leagues Cup