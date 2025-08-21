MLB: José Caballero iguala récord de bases robadas de Omar Moreno y Rod Carew

El panameño José Caballero llegó a 40 bases robadas en la campaña donde los Yankees vencieron nuevamente a los Rays de Tampa Bay. Los del Bronx sumaron así su quinto triunfo consecutivo luego de barrer la serie de tres partidos ante los Cardenales de San Luis de Iván Herrera.

"Chema", líder de la MLB en bases robadas, llega a cuarenta bases robadas por segunda campaña consecutiva luego que el año pasado registrara 44, líder en Grandes Ligas.

Con este registro, el santeño se une a Omar Moreno (5 ocasiones) y Rod Carew (2 ocasiones) como los tres únicos panameños que han robado 40 o más bases en más de una temporada.

Campaña de José Caballero

Esta campaña el utility está bateando para .236 con 4 cuadrangulares, 31 empujadas, .677 de OPS y 40 bases robadas en 49 intentos.