Fidel Escobar: ¿Qué pasa con el panameño a pocos meses Mundial 2026?

Fidel Escobar, uno de los pilares de la zaga de la Selección de Panamá lleva meses fuera de los terrenos de juego debido a unos problemas en la espalda, por lo que no ha podido tener ritmo con su equipo, Saprissa.
Añadió: "Fidel se juega este año un Campeonato Mundial, no podemos poner en riesgo ese Mundial, sería ingrato para Fidel y Saprissa, si Fidel se recupera le va a ayudar a Saprissa, a su selección y es el sueño de cualquier jugador, no podemos ser irresponsables de dar pasos que no sean certeros".
Próximos compromisos de la Selección de Panamá
Escobar no entraría en los planes de la Selección dirigida por Thomas Christiansen de cara a los amistosos de finales de marzo ante Sudáfrica.