Fidel Escobar: ¿Qué pasa con el panameño a pocos meses Mundial 2026?

Fidel Escobar , uno de los pilares de la zaga de la Selección de Panamá lleva meses fuera de los terrenos de juego debido a unos problemas en la espalda, por lo que no ha podido tener ritmo con su equipo, Saprissa.

"No tenemos una fecha porque vamos midiendo el comportamiento médico y físico, cuando veamos que hay un volumen de entrenamiento suficiente, que nos haga pensar que no vamos a ir atrás y que vamos certeramente, vamos a permitir que compita", expresó Esteban Campos, Dr. del club tico a Teletica Deportes Radio luego de la consulta sobre el defensor panameño.

Añadió: "Fidel se juega este año un Campeonato Mundial, no podemos poner en riesgo ese Mundial, sería ingrato para Fidel y Saprissa, si Fidel se recupera le va a ayudar a Saprissa, a su selección y es el sueño de cualquier jugador, no podemos ser irresponsables de dar pasos que no sean certeros".

Próximos compromisos de la Selección de Panamá

Escobar no entraría en los planes de la Selección dirigida por Thomas Christiansen de cara a los amistosos de finales de marzo ante Sudáfrica.