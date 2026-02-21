FIFA incluirá nuevas reglas para abordar el racismo luego de la polémica Prestianni - Vinicius

La FIFA sigue dispuesta a continuar con la lucha contra el racismo luego de la polémica entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr en el partido de ida de Playoffs de Champions League.
FIFA incluirá nuevas reglas para abordar el racismo, tras el caso Prestianni-Vinicius
- El racismo pasa a ser una infracción específica con castigos severos, como la pérdida del partido.
- Se refuerza el protocolo para pausar, suspender o abandonar encuentros con tal de denunciar estos hechos.
- Se buscará impulsar que el racismo sea DELITO PENAL en todos los países.
- Se intentará lanzar programas junto a escuelas y gobiernos.
- Habrá un “Panel Antirracismo” integrado por ex futbolistas para monitorear el cumplimiento de estas reglas.