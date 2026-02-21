FÚTBOL Fútbol Internacional -  21 de febrero de 2026 - 09:48

FIFA incluirá nuevas reglas para abordar el racismo luego de la polémica Prestianni - Vinicius

La FIFA anunció que planean incluir nuevas reglas para la lucha contra el racismo luego de la polémica Prestianni-Vinicius.

La FIFA sigue dispuesta a continuar con la lucha contra el racismo luego de la polémica entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr en el partido de ida de Playoffs de Champions League.

Según Vinicius y jugadores del Real Madrid, el argentino le dijo una palabra racista al brasileño y se abrieron investigaciones sobre el caso.

  • El racismo pasa a ser una infracción específica con castigos severos, como la pérdida del partido.
  • Se refuerza el protocolo para pausar, suspender o abandonar encuentros con tal de denunciar estos hechos.
  • Se buscará impulsar que el racismo sea DELITO PENAL en todos los países.
  • Se intentará lanzar programas junto a escuelas y gobiernos.
  • Habrá un “Panel Antirracismo” integrado por ex futbolistas para monitorear el cumplimiento de estas reglas.
