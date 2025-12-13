Flamengo jugará ante el PSG en la final de la Copa Intercontinental 2025

El Flamengo brasileño selló este sábado su pasaporte para la gran final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, al vencer por 2-0 al Pyramids egipcio en un tenso y disputado encuentro en el Estadio Ahmad bin Ali, de Catar.

Con goles de Léo Pereira y Danilo, gracias a dos asistencias del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el monarca de la Libertadores logró superar la resistencia del batallador Pyramids y se ganó el derecho de enfrentarse al coloso europeo, el Paris Saint-Germain (PSG), en una final en la que se coronará al nuevo campeón del mundo.

Tras varios ataques flamenguistas, el primer gol llegó a los 23 minutos, cortesía de Léo Pereira, que recibió un pase del '10' del Mengão y cabeceó el balón en el área chica al fondo de la red.

Después del gol, los dirigidos por Filipe Luís tuvieron más la pelota pero bajaron la intensidad, mientras que el Pyramids se mantuvo conservador y a la espera.

Sin embargo, en los últimos cinco minutos de la primera parte, los once de Krunoslav Juri reaccionaron, lograron el control de la pelota y obligaron al portero Agustín Rossi a intervenir con acierto en al menos dos ocasiones claves para mantener el cero.

La más clara se dio sobre el final del primer tiempo, gracias a un pase de Blati Touré a Fiston Mayele, quien superó en velocidad a Danilo, y remató a la portería, pero el portero argentino apareció para evitar el empate.

Flamengo y PSG se verán las caras

El Pyramids, campeón africano, demostró, a pesar de contados errores, una solidez defensiva y complicó la salida de balón carioca en el segundo tiempo.

A media hora del final, el congoleño Mayele, autor del triplete contra el Al Ahli saudí que los depositó en esta instancia, se despegó de la marca de Léo Pereira y pateó de frente ante Rossi, aunque sin éxito.

Con esta victoria, el Flamengo, que se adjudicó la Copa Challenger, avanzó a la final de la Copa Intercontinental, donde le espera el PSG, actual campeón de la Liga de Campeones.

El choque, que medirá a dos de los equipos con mayor poderío ofensivo del mundo, se disputará el próximo miércoles 17 de diciembre, también en el Estadio Ahmad bin Ali, a las 17.00 GMT.