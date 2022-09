Francesco Totti confirmó infidelidad de su esposa y lo explicó todo

Totti tenía en mente no hablar de este tema, pero hubieron muchas personas que hablaron y sus hijos veían todo tipo de publicaciones que hicieron que revelará todo. "Habría esperado todo, excepto que terminaría así, el hecho es que todo el mundo está hablando de ello, pero aunque dije que no hablaría he leído demasiadas tonterías, demasiadas patrañas. Algunos incluso han hecho sufrir a mis hijos. Eso es suficiente".

¿Qué absurdo? “Muchos, en particular uno: que el culpable de la ruptura sería solo yo. Que el matrimonio terminaría por mi traición. ¿No es tan? “Quiero aclarar este punto: no fui el primero en traicionar. Entonces volveré a estar en silencio. Cualquier cosa que me respondan, me callaré. Porque mi prioridad es proteger a mis hijos".

¿Cuándo empezó todo?

En septiembre del año pasado me empezaron a llegar los rumores: "Mira, Ilary tiene otro. Efectivamente, más de uno".

“Cuando recibí advertencias de diferentes personas, en quienes confío, comencé a sospechar. Y vi que había una tercera persona, que hacía de intermediaria entre Ilary y otra. Decía algo así como: Nos vemos en el hotel; no, es más prudente de mi parte”, explicó el Capitano.

"No es cierto que yo haya sido el primero en traicionar. La verdadera crisis estalló entre marzo y abril del año pasado. Pero hacía tiempo que sufría. He vivido un periodo difícil, primero porque dejé de jugar y luego vino la muerte de mi padre por el COVID. También pasé yo el COVID fuertemente durante 15 días. Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba", finalizó el italiano.