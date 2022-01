Gabriel Torres: "Quiero acabar bien y en lo más alto. No quiero dar lástima"

En una entrevista para el diario AS , el jugador panameño Gabriel Torres habló sobre su recorrido en el fútbol profesional, desde su debut, su paso por el Manchester United, Mundial Sub 17 y Sub 20 y por supuesto, de la selección de Panamá .

"Ahora mismo en un equipo que me ofrezca un buen contrato y una buena disposición para terminar mi carrera. Tampoco diría que quiero algo tan largo, pero si quiero acabar bien y en lo más alto. No quiero terminar dando lástima. También espero que me ayude a cerrar bien mi pasantía por la selección de Panamá", comentó Gabriel Torres a AS.

El delantero también aclaró que no le ha cerrado las puertas al Alajuelense en Costa Rica, sino que está evaluando lo mejor para su futuro.

"Todavía no he cerrado las puertas al Alajuelense, solo estoy viendo varias opciones y tratando de decidir lo mejor para mí. En estos momentos estoy libre, con mi pase en la mano".

Gabriel Torres recordó sus inicios, cuando debutó con apenas 15 años, en la primera división de fútbol en Panamá, con el San Francisco FC y a los 16 con la selección de Panamá.

Además, tuvo la oportunidad de ser llamado en dos ocasiones por el Manchester United, dónde estuvo al lado de figuras como Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo.

"Sin duda ver a Cristiano Ronaldo y a Rooney. Ellos ya eran figuras mundiales y al verlos me ilusionaba mucho. Me sentí contento de tenerlos tan cerca", expresó.

Para Gabriel Torres lo más especial que ha logrado en su carrera ha sido llevar a la selección de Panamá a un Mundial y lo logrado con Independiente del Valle, al ganar su primera Copa Sudamericana.