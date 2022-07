Gareth Bale: "Quiero dejar mi huella en Los Ángeles FC"

"No he venido aquí solo para estar seis, 12 meses. He venido para intentar estar el mayor tiempo posible", enfatizó un sonriente Bale durante la conferencia de prensa en el estadio Banc of California de Los Ángeles.

Tras terminar su contrato con el Real Madrid, el galés abre una nueva etapa la MLS en la que aspira a ganar títulos con el equipo angelino pero también a seguir jugando torneos internacionales con su selección.

"No he venido aquí para el corto plazo", insistió. "Honestamente, quiero dejar mi huella y creo que estar aquí me da la mejor oportunidad posible para llegar a la Eurocopa (2024 en Alemania) y, nunca se sabe, tal vez una más", aseguró.

Afectados en los últimos años por numerosas lesiones y señalado por falta de compromiso, Bale fue perdiendo protagonismo en el Real Madrid hasta apenas para tener minutos la pasada temporada.

Bale fue presentado el pasado viernes a los aficionados del LAFC, líder de la fase regular de la MLS, antes del triunfo ante el vecino LA Galaxy (3-2) y este lunes tuvo la primera práctica con sus nuevos compañeros.