Getafe vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO LaLiga

El FC Barcelona volvió a ganar en LaLiga tras superar por la mínima al Celta de Vigo gracias a un tanto de Lamine Yamal para llegar a 82 puntos en el campeonato, siendo 9 la diferencia de puntos respecto al Real Madrid.
En el partido de la primera vuelta los de Hansi Flick se llevaron el triunfo por 3-0 con doblete de Ferran Torres y otro tanto de Dani Olmo.
Fecha, hora y dónde seguir Getafe vs FC Barcelona en LaLiga
Fecha: Sábado 25 de abril
Hora: 9:15 A.M.
Estadio: Coliseum
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes