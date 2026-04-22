Getafe vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO LaLiga

El FC Barcelona volvió a ganar en LaLiga tras superar por la mínima al Celta de Vigo gracias a un tanto de Lamine Yamal para llegar a 82 puntos en el campeonato, siendo 9 la diferencia de puntos respecto al Real Madrid.

Su rival de turno será el Getafe, sexto clasificado del torneo con 44 puntos y que viene de ganar 1-0 de visita ante la Real Sociedad con un autogol.

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