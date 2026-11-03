Gianni Infantino califica la muerte de Jesús de Miguel como una tragedia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó este martes el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel como "una "auténtica tragedia" y expresó su "más sincero pésame a su familia y seres queridos".
Gianni Infantino le da el pésame a familiares y amigos
De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde la tarde del domingo en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra al chocar con el portero de este equipo.
Infantino expresó en nombre de la FIFA y de la comunidad futbolística mundial su pésame a todos los familiares y seres queridos del futbolista y a toda la gente del Tenerife en "estos momentos tan sumamente difíciles".