Ángel James rompe el silencio y desmiente versión sobre su salida del Botafogo

La polémica por la salida del delantero panameño Ángel James de Brasil continúa creciendo. Luego de que Caio Vinicius Coelho Da Silva ofreciera su versión de los hechos a la prensa panameña , el jugador decidió romper el silencio mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde rechazó las acusaciones en su contra.

James calificó de falsas las declaraciones de Coelho y aseguró que en ningún momento se negó a someterse a las evaluaciones médicas del Botafogo , club donde se encontraba entrenando con la categoría Sub-20.

Según explicó el futbolista, el departamento médico de la institución brasileña sí lo examinó y determinó que la lesión que presentaba en la rodilla era antigua. Además, afirmó que el club le comunicó que no podía asumir los gastos relacionados con esa lesión y que lo más conveniente era regresar a Panamá para iniciar su recuperación.

Ángel James contradice la versión de Caio Coelho

En su publicación, el jugador también señaló directamente a Caio Vinicius Coelho, a quien calificó de mentiroso. James sostuvo que, contrario a lo que se había divulgado, Coelho era quien pretendía obligarlo a permanecer en Brasil y someterse a terapias que, según su criterio, no eran adecuadas para la lesión que presentaba.

El futbolista también aclaró que su primer regreso a Panamá se produjo por motivos familiares, aunque prefirió no ofrecer mayores detalles sobre esa situación.

"El señor Caio Vinicius es un mentiroso, en ningún momento me negué a las evaluaciones del club Botafogo", expresó James en su comunicado publicado en Instagram.

Dos versiones diferentes sobre su salida de Brasil

Las declaraciones de Ángel James contrastan directamente con la versión presentada anteriormente por Caio Vinicius Coelho Da Silva, quien aseguró que el jugador se negó a recibir atención médica después de manifestar molestias en una rodilla durante un entrenamiento.

Coelho también había señalado que Ángel tenía un rendimiento positivo con la Sub-20 del Botafogo y que el club tenía previsto firmar su contrato profesional en diciembre. Asimismo, afirmó que asumió los gastos de su boleto aéreo de regreso a Panamá.

Ahora, con la respuesta pública del futbolista, existen dos versiones contrapuestas sobre las circunstancias que provocaron su salida de Brasil.

Hasta el momento, el Botafogo no ha emitido una postura oficial sobre la situación. La controversia queda marcada por las declaraciones de ambas partes, mientras Ángel James pidió que se deje de difundir información que considera falsa sobre su caso.