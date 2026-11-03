La FPF se une a las condolencias tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) se unió a los mensajes de condolencias luego de la terrible noticia sobre el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel.

FPF y su mensaje de duelo

"El CD Tenerife, club donde brilló nuestro inolvidable Rommel Fernández, hoy vuelve a estar de luto. Desde la Federación Panameña de Fútbol y toda la familia del fútbol panameño, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Jesús de Miguel Alameda Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros, amigos y de toda la afición tinerfeña. Paz a su alma".