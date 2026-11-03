Lionel Messi envió sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel FOTO: EFE/Eloy Alonso

El futbolista argentino Lionel Messi mostró este martes sus "condolencias" por el fallecimiento de del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y mandó "mucha fuerza" a toda su familia y amigos.

Lionel Messi se une a las condolencias "No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", dijo Messi a través de una publicación en su perfil de la red social Instagram junto a una foto del jugador.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse