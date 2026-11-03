FÚTBOL Fútbol Internacional -  3 de noviembre de 2026 - 10:59

Lionel Messi envió sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel

Lionel Messi colgó un mensaje en sus redes sociales luego del fallecimiento del jugador Jesús de Miguel.

Lionel Messi envió sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel

Lionel Messi envió sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel

FOTO: EFE/Eloy Alonso

El futbolista argentino Lionel Messi mostró este martes sus "condolencias" por el fallecimiento de del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y mandó "mucha fuerza" a toda su familia y amigos.

Lionel Messi se une a las condolencias

"No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", dijo Messi a través de una publicación en su perfil de la red social Instagram junto a una foto del jugador.

De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde la tarde del domingo en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra al chocar con el portero de este equipo.

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