Lionel Messi envió sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel

El futbolista argentino Lionel Messi mostró este martes sus "condolencias" por el fallecimiento de del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y mandó "mucha fuerza" a toda su familia y amigos.
De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde la tarde del domingo en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra al chocar con el portero de este equipo.