Ángel James: ¿Qué pasó con el futbolista panameño en Brasil?

El caso del futbolista panameño Ángel James , quien estuvo en Brasil formando parte del proyecto deportivo del Botafogo , continúa generando reacciones luego de que Caio Vinicius Coelho Da Silva diera a conocer su versión de los acontecimientos ante la prensa en Panamá.

De acuerdo con el comunicado presentado por Coelho, el jugador se encontraba entrenando con normalidad junto al equipo principal de la categoría Sub-20 del Botafogo y su rendimiento era positivo. Incluso, aseguró que la institución tenía previsto concretar la firma de su contrato profesional en diciembre.

LAMENTABLE. Caio Vinicius Coelho Da Silva informa lo siguiente: Ángel James se regresó nuevamente a Panamá. Se negó a exámenes para una supuesta lesión en la rodilla. El jugador confesó no querer jugar más al fútbol ni quedarse en Brasil. Desaprovechó una gran oportunidad. pic.twitter.com/NhFr7NeQt7

Sin embargo, la situación habría cambiado durante una sesión de entrenamiento, cuando Ángel de 18 años manifestó molestias en una de sus rodillas después de patear un balón. Según explicó Coelho, el futbolista comentó que se trataba de una lesión que ya arrastraba desde Panamá.

Al día siguiente, cuando el departamento médico del club se dispuso a evaluarlo y realizarle los respectivos exámenes, Ángel se habría negado a recibir atención médica, según la versión ofrecida por Coelho.

Ángel James y la decisión de abandonar Brasil

El representante también aseguró que, posteriormente, el jugador manifestó que no quería continuar jugando fútbol ni permanecer en Brasil, por lo que decidió abandonar el proyecto deportivo que tenía con el conjunto brasileño.

Ante esta situación, Coelho afirmó que asumió los gastos del regreso del futbolista a Panamá y cubrió el costo de su boleto aéreo. Además, confirmó que Ángel ya se encuentra nuevamente en territorio panameño.

Finalmente, Caio Vinicius Coelho Da Silva sostuvo que cumplió con los compromisos asumidos durante la estancia del jugador en Brasil y defendió su actuación en medio de esta situación.

Por el momento, esta información corresponde a la versión ofrecida por Coelho a los medios de comunicación panameños. No se cuenta en esta declaración con una respuesta de Ángel ni con una postura oficial del Botafogo sobre lo sucedido.