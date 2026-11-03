El Andorra envió sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel

El Andorra se mostró este martes "profundamente consternado y conmocionado" y envió "todo su apoyo" al Tenerife y a la familia de Jesús de Miguel, fallecido este martes después de sufrir una dura entrada en el partido que enfrentó la víspera a ambos equipos.

"Comparecemos profundamente consternados y conmocionados por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Lo primero que queremos trasladar es nuestro más sincero pésame a su familia, al CD Tenerife y a todas las personas que estaban cerca de él" , aseguró el presidente del club, Ferran Vilaseca.

El máximo mandatario del Andorra, en el exterior del Estadio Comunal-Joan Samarra de Andorra la Vella, leyó una carta y no quiso recibir preguntas de los medios de comunicación. "Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así, pero queremos que sepan que estamos con ellos y que compartimos profundamente su tristeza", aseguró.

"También queremos trasladar todo nuestro apoyo al CD Tenerife, a sus jugadores, a su cuerpo técnico, a sus trabajadores y a su afición. Estamos profundamente afectados por lo sucedido y compartimos el dolor que está viviendo el club. Desde el primer momento hemos mantenido contacto profundo con ellos y estamos a su disposición por todo lo que puedan necesitar", añadió.

Asimismo, informó de que el Andorra ha solicitado la suspensión de su encuentro del próximo domingo contra el Mallorca en el Nou Estadi de la FAF de Encamp porque, señaló, los jugadores están devastados por lo vivido.

"Hemos solicitado la suspensión del próximo encuentro contra el Mallorca ya que son momentos de profundo dolor en los que debe primar el respeto y el acompañamiento a todas las personas afectadas. Lo sucedido ha tenido un gran impacto emocional en nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico y todas las personas que forman parte de nuestro club", subrayó.

Apoyo psicológico del Andorra

"Son momentos especialmente duros y queremos asegurarnos que nadie los afronte solo. Por ello, el club está solicitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten", añadió.

Ferran Vilaseca también envió un mensaje de ánimo al equipo dirigido por Gerard Piqué y Jaume Nogués.

"Somos un equipo dentro y fuera del campo", resaltó, "y ahora más que nunca debemos acompañarnos los unos a los otros. Hoy todo el fútbol está de luto y son momentos de enorme tristeza. Debemos estar unidos y acompañar a los que más lo necesitan".

Y finalizó, emocionado, con este mensaje: "Nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús y a todo el CD Tenerife. Descansa en paz, Jesús".

FUENTE: EFE