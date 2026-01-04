Gonzalo García impulsó al Real Madrid con hat-trick en victoria sobre Real Betis

Con un hat-trick perfecto de Gonzalo García, el onceno del Real Madrid sacó una valiosa victoria de local 5-1 ante el Real Betis en la jornada 18 de LaLiga de España 2025-2026.

El joven delantero español de 21 años firmó tres goles, el primero con asistencia de Rodrygo al minuto 20', el segundo al 50' con un disparo desde fuera del área y el tercero con un tacón al 83', luego de un pase de Arda Guler.

Raúl Asencio (56') y Fran García (90+3) fueron los encargados de marcar los otros tantos del encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu. El Cucho Hernández anotó el descuento de la visita al 66'.

Con esta victoria, los dirigidos por Xabi Alonso se mantienen en la segunda posición del campeonato español con 45 puntos, quedando a cuatro del FC Barcelona, líder del torneo con 49 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Los merengues volverán a jugar el jueves 8 de enero ante el Atlético de Madrid, en una de las semifinales de la Supercopa de España, desde el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City (2:00 p.m).