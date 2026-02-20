COPA DE CAMPEONES CONCACAF Fútbol Internacional -  20 de febrero de 2026 - 07:54

Greg Vanney sobre Armando Cooper: "Es uno de los mejores jugadores que he entrenado"

Greg Vanney, DT de Los Ángeles Galaxy, tuvo comentarios de elogios con Armando Cooper luego del partido entre los norteamericanos y el Sporting San Miguelito.

FOTO / Samid Botello Jr.

Greg Vanney, DT de Los Ángeles Galaxy, tuvo comentarios de elogios con Armando Cooper luego del partido entre los norteamericanos y el Sporting San Miguelito en la Copa de Campeones CONCACAF donde igualaron a un gol en el partido de ida de la primera ronda.

"Lo viste en la cantidad de minutos que tenía en el campo, su capacidad para proteger el balón y usar el físico en tu contra es increíble, viste a dos de nuestros jugadores pensar que podrían ganarle el balón cuando lo tiene y luego simplemente los gira y gira, avanza cuando debería estar mirando hacia atrás", expresó Vanney quien dirigió al colonense en el Toronto FC.

Añadió: "Fue realmente bueno, en Toronto Armando fue una gran parte de esos equipos. Es uno de los mejores jugadores que he entrenado para poder manejar la presión y el físico en la pelota y todavía hacer que suceda un ataque y así lo viste esta noche a los 38 años, no parece que tenga 38 años, todavía está jugando el mismo juego que jugó cuando probablemente tenía 27, pero me encantó verlo porque no lo he visto a lo largo de los años

