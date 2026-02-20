Greg Vanney sobre Armando Cooper: "Es uno de los mejores jugadores que he entrenado"

Greg Vanney, DT de Los Ángeles Galaxy, tuvo comentarios de elogios con Armando Cooper luego del partido entre los norteamericanos y el Sporting San Miguelito en la Copa de Campeones CONCACAF donde igualaron a un gol en el partido de ida de la primera ronda.
Añadió: "Fue realmente bueno, en Toronto Armando fue una gran parte de esos equipos. Es uno de los mejores jugadores que he entrenado para poder manejar la presión y el físico en la pelota y todavía hacer que suceda un ataque y así lo viste esta noche a los 38 años, no parece que tenga 38 años, todavía está jugando el mismo juego que jugó cuando probablemente tenía 27, pero me encantó verlo porque no lo he visto a lo largo de los años