Greg Vanney sobre Armando Cooper: "Es uno de los mejores jugadores que he entrenado" FOTO / Samid Botello Jr.

Greg Vanney, DT de Los Ángeles Galaxy, tuvo comentarios de elogios con Armando Cooper luego del partido entre los norteamericanos y el Sporting San Miguelito en la Copa de Campeones CONCACAF donde igualaron a un gol en el partido de ida de la primera ronda.

"Lo viste en la cantidad de minutos que tenía en el campo, su capacidad para proteger el balón y usar el físico en tu contra es increíble, viste a dos de nuestros jugadores pensar que podrían ganarle el balón cuando lo tiene y luego simplemente los gira y gira, avanza cuando debería estar mirando hacia atrás", expresó Vanney quien dirigió al colonense en el Toronto FC.

