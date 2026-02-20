Selección de Panamá: ¿En qué ciudades jugará vs Sudáfrica?

Tras confirmarse el pasado 5 de febrero dos partidos amistosos de la Selección de Panamá contra Sudáfrica en la fecha FIFA del mes de marzo, este viernes 20 se oficializaron las sedes y horarios de los encuentros.
Ciudades y horarios de los partidos vs Sudáfrica - Selección de Panamá
- Sudáfrica vs Panamá - 27 de marzo en Durban (12:00 pm)
- Sudáfrica vs Panamá - 31 de marzo en Ciudad del Cabo (12:30 pm)
Calendario de Panamá en el Mundial 2026
- Miércoles, 17 de junio 2026 19:00 - Ghana vs Panamá (18:00 de Panamá) – Grupo L - Estadio Toronto
- Martes, 23 de junio 2026 19:00 - Panamá vs Croacia (18:00 de Panamá) – Grupo L - Estadio Toronto
- Sábado, 27 de junio 2026 17:00 - Panamá vs Inglaterra (16:00 de Panamá) – Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey