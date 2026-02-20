MLS: Jugadores a seguir para la temporada 2026 junto a Lionel Messi

La MLS da comienzo este fin de semana a su última temporada con calendario en año natural con el Inter Miami de Lionel Messi como máximo aspirante a defender el título, nuevas estrellas en la liga como James Rodríguez y un parón de dos meses en mitad del curso durante el Mundial de Norteamérica.

El partido entre Charlotte FC y St. Louis City de este sábado dará el pistoletazo de salida de la Major League Soccer (MLS) en la última edición que se disputará con el calendario en año natural durante 2026.

Lionel Messi una de las grandes estrellas en la MLS

Lionel Messi volverá a ser la principal figura sobre la que orbitará la MLS, con un Inter Miami que tratará de defender su primera corona ya sin los retirados Jordi Alba y Sergio Busquets, en la temporada que la franquicia de Florida estrenará estadio en propiedad, el 'Miami Freedom Park'.

El ocho veces Balón de Oro sí que contará con su incondicional amigo uruguayo, Luis Suárez, además de nombres de la talla de los argentinos Rodrigo de Paul -incorporado de forma definitiva- o Tadeo Allende, jugadores clave en el centro del campo de Miami en su triunfo en la MLS.

Los Ángeles y Nueva York, principales focos de la liga

En California, Los Angeles FC buscará mantener su poder en el Oeste y mejorar sus resultados del año pasado, eliminados en semifinales de conferencia, con el francés Hugo Lloris en portería y el surcoreano Heung-min Son como líder indiscutible del equipo.

El LA Galaxy de Marco Reus, campeón en 2024, tratará de recomponerse de la dura temporada en 2025, en la que quedó penúltimo en el Oeste, solo por detrás de Kansas City.

Los angelinos seguirán sin poder contar con Puig en esta campaña, después de que el exbarcelonista se sometiera a una nueva operación por la rotura del ligamento cruzado de una rodilla.

Las otras estrellas de la MLS

Uno de los fichajes más sonados es James Rodríguez, que firmó con Minnesota United hasta junio de 2026 con el objetivo de prepararse para el Mundial del próximo verano en Norteamérica en el que liderará a Colombia una edición más.

El legendario atacante alemán Thomas Muller afronta su primera temporada entera en los Vancouver Whitecaps después de alcanazar las finales de la MLS -en las que perdieron ante Miami- en sus primeros meses con la franquicia canadiense.

Otros grandes nombres del panorama internacional que acapararán las miradas este curso son los mexicanos Héctor Herrera (Houston Dynamo) e Hirving Lozano (San Diego FC), el alemán Timo Werner (San Jose Earthquakes), el marfileño Wilfried Zaha (Charlotted FC) o el portugués André Gomes (Columbus Crew).

Parón de dos meses para el Mundial de verano

Este 2026 será un año atípico para los clubes de la MLS, que vivirán un parón del calendario entre el 25 de mayo y el 16 de julio por la disputa del Mundial 2026, que acogen Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.