David Benavidez enfrentará al "Zurdo" Gilberto Ramírez por títulos de peso crucero

El invicto campeón mundial en dos divisiones David Benavidez enfrentará el próximo 2 de mayo, previo a las festividades del 5 de mayo al campeón mundial de peso crucero Gilberto Ramírez y con la ciudad de Las Vegas como escenario.

Benavidez (31-0, 25 KOs), de 29 años de edad saltará nuevamente de división, tras conquistar cinturones en los supermedianos y semipesados, para un reto mayor en las 200 libras, ante el sólido campeón OMB y AMB Ramirez (48-1, 30 KOs), de 34 años de edad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierboxing/status/2024919086753353852&partner=&hide_thread=false JUST ANNOUNCED



Undefeated 2-division champion @Benavidez300 meets unified WBA & WBO cruiserweight world champion @ZurdoRamirezz in a vs. showdown Saturday, May 2 on PBC PPV on @PrimeVideo from @TMobileArena in Las Vegas. #BenavidezZurdo



: https://t.co/grDd4R9oQq pic.twitter.com/iwrzOtrjnt — Premier Boxing Champions (@premierboxing) February 20, 2026

El apodado como "Bandera Roja" y ahora "El Monstruo Mexicano" quiere llevar su explosividad a los cruceros, ante el "Zurdo" originario de Mazatlán, Sinaloa, México en velada de fiesta mexicana, en honor a la Batalla de Puebla.

Un nuevo reto para David Benavidez

La velada promocionada por Premier Boxing Champions verá a uno de los favoritos del público, que llegará a este evento después de 3 triunfos en las 175 libras, ante rivales con experiencia y talento como Oleksandr Gvozdyk, David Morrell y el último de ellos ante Anthony Yarde en el ANB Arena de Riad el pasado mes de noviembre del 2025.

Por su parte, el sólido campeón OMB y AMB viene de una racha de 4 victorias, después de la única derrota en su carrera ante Dmitry Bivol en los semipesados, antes de saltar a la categoría en donde se ha consolidado.

"Zurdo", en su última salida al escenario enfrentó al experimentado al cubano Yuniel Dorticos en Anaheim, el mes de junio del pasado año 2025.

Un choque que ya se venía cocinando hace meses se hace oficial, en lo que será un choque de estilos agresivos arriba del ring y con la mira puesta en el desenvolvimiento de Benavidez, púgil de raíces mexicanas en una nueva categoría de peso.

Hasta el momento se ha revelado que Prime Video en PPV transmitirá la velada, una de la que no se han dado más detalles, sobre otras estrellas que subirán al escenario esa noche.