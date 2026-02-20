Panamá Femenina de Toña Is revela convocadas para partidos de Eliminatoria CONCACAF

Panamá Femenina inicia la recta final de la preparación con miras al próximo compromiso internacional, esta vez ante San Cristóbal y Nieves por las eliminatorias de Concacaf.

La entrenadora Toña Is ha convocado a 23 jugadora para este partido que se disputará el 4 de marzo en Basseterre, capital de San Cristóbal y Nieves, el cual corresponderá al segundo partido de la Selección Nacional en su camino rumbo a la fase final de la Clasificatoria de Concacaf, la cual otorgará los cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Para este partido, Is ha seleccionado a 8 jugadoras de la LFF y a 15 legionarias, de las cuales 19 estuvieron en el primer partido ante Curazao, en donde Panamá venció por 6-1 en condición de visitante.

CONCENTRACIÓN

Panamá concentrará el lunes 23 de febrero por la tarde en un hotel de la Ciudad de Panamá y entrenará de martes a viernes en el Yappy Park en horas de la mañana.

El sábado tendrá descanso, mientras que el domingo 28 de febrero será el último entrenamiento en Panamá, en este caso en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.

El lunes por la mañana estará emprendiendo el viaje rumbo a San Cristóbal y Nieves, donde jugará el miércoles 4 de marzo ante la selección local.

CONVOCATORIA DE PANAMÁ FEMENINA vs SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

PORTERAS

Farissa Córdoba / Umecit FC

Sasha Fábrega / Tevi Coclé FC

Isabella Morey / Georgia Southwestern (USA)

DEFENSAS

Arlén Hernández / Santa Fe FC

Rebeca Espinosa / Santa Fe FC

Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)

Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)

Hilary Jaén / UMass Lowell (USA)

Mickeylis Gutiérrez / Santa Fe FC

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

VOLANTES

Deysiré Salazar / FC Chorrillo

Karla Riley / U. De Chile (CHI)

Marta Cox / Fenerbahce (TUR)

Alexis Pashales / West Virginia (USA)

Carmen Montenegro / KFF Vllaznia (ALB)

Schiandra González / Turbine Potsdam (GER)

DELANTERAS

Katherin Parris

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Shayaris Camarena / FC Chorrillo

Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí

Kenia Rangel / LD Alajuelense (CRC)

Sherline King / Oklahoma State University (USA)

Ana Quintero / University of South Florida (USA)

FORMATO DE LA CLASIFICATORIA

El primero de cada grupo clasificará a la Ronda Final, en donde se definirán los clasificados a la Copa Mundial de la FIFA.

Cada selección enfrentará a todas las selecciones de su grupo, con dos partidos de local y dos de visitante.

EL GRUPO E

Panamá 3pts 1PJ

Aruba 3pts 1PJ

Cuba 1pt 1PJ

San Cristóbal y Nieves 1pt 2PJ

Curazao 0pt 1PJ

PARTIDOS DEL GRUPO EN MARZO

1 marzo – Cuba vs Curazao

4 marzo – San Cristóbal y Nieves vs Panamá

7 marzo – Aruba vs Cuba

FUENTE: FPF