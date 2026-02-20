Panamá Femenina de Toña Is revela convocadas para partidos de Eliminatoria CONCACAF

Panamá Femenina inicia la recta final de la preparación con miras al próximo compromiso internacional, esta vez ante San Cristóbal y Nieves por las eliminatorias de Concacaf.
Para este partido, Is ha seleccionado a 8 jugadoras de la LFF y a 15 legionarias, de las cuales 19 estuvieron en el primer partido ante Curazao, en donde Panamá venció por 6-1 en condición de visitante.
CONCENTRACIÓN
Panamá concentrará el lunes 23 de febrero por la tarde en un hotel de la Ciudad de Panamá y entrenará de martes a viernes en el Yappy Park en horas de la mañana.
El sábado tendrá descanso, mientras que el domingo 28 de febrero será el último entrenamiento en Panamá, en este caso en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.
El lunes por la mañana estará emprendiendo el viaje rumbo a San Cristóbal y Nieves, donde jugará el miércoles 4 de marzo ante la selección local.
CONVOCATORIA DE PANAMÁ FEMENINA vs SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
PORTERAS
Farissa Córdoba / Umecit FC
Sasha Fábrega / Tevi Coclé FC
Isabella Morey / Georgia Southwestern (USA)
DEFENSAS
Arlén Hernández / Santa Fe FC
Rebeca Espinosa / Santa Fe FC
Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)
Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)
Hilary Jaén / UMass Lowell (USA)
Mickeylis Gutiérrez / Santa Fe FC
Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)
VOLANTES
Deysiré Salazar / FC Chorrillo
Karla Riley / U. De Chile (CHI)
Marta Cox / Fenerbahce (TUR)
Alexis Pashales / West Virginia (USA)
Carmen Montenegro / KFF Vllaznia (ALB)
Schiandra González / Turbine Potsdam (GER)
DELANTERAS
Katherin Parris
Riley Tanner / Sydney FC (AUS)
Shayaris Camarena / FC Chorrillo
Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí
Kenia Rangel / LD Alajuelense (CRC)
Sherline King / Oklahoma State University (USA)
Ana Quintero / University of South Florida (USA)
FORMATO DE LA CLASIFICATORIA
El primero de cada grupo clasificará a la Ronda Final, en donde se definirán los clasificados a la Copa Mundial de la FIFA.
Cada selección enfrentará a todas las selecciones de su grupo, con dos partidos de local y dos de visitante.
EL GRUPO E
Panamá 3pts 1PJ
Aruba 3pts 1PJ
Cuba 1pt 1PJ
San Cristóbal y Nieves 1pt 2PJ
Curazao 0pt 1PJ
PARTIDOS DEL GRUPO EN MARZO
1 marzo – Cuba vs Curazao
4 marzo – San Cristóbal y Nieves vs Panamá
7 marzo – Aruba vs Cuba
FUENTE: FPF