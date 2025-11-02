Gustavo Herrera anota en triunfo del Saprissa y celebra entre lágrimas

El delantero panameño Gustavo Herrera anotó en la victoria del Saprissa por marcador de 3-1 ante Guadalupe en la jornada 15 del Torneo Apertura del fútbol "tico".
"Tavitín" puso el definitivo 3-1 sobre el minuto 82' del partido luego de aprovechar el rechace del arquero empujando la pelota con su cuerpo, para sumar así 3 importantes puntos y liderar la tabla de posiciones con 29 unidades.
Emotivo para Gustavo Herrera
El mundialista Sub-20 terminó entre lágrimas tras la anotación y siendo abrazado por sus compañeros.
“Feliz por esto porque quiero hacer más goles, quiero dar alegrías y voy a seguir trabajando por mis metas. Hemos venido trabajando muy bien y yo personalmente también. A seguir trabajando por más”, mencionó Gustavo Herrera luego del partido.
Ahora, el delantero de 1,81 m de estatura y el Deportivo Saprissa deberán esperar el hasta el 22 de noviembre, cuando reciban al Herediano en Tibás.