Gustavo Herrera anota en triunfo del Saprissa y celebra entre lágrimas

El delantero panameño Gustavo Herrera anotó en la victoria del Saprissa por marcador de 3-1 ante Guadalupe en la jornada 15 del Torneo Apertura del fútbol "tico".

Herrera, de 20 años de edad se estrenó como goleador del "Monstruo Morado", en un momento emotivo para el ex Sporting San Miguelito, que ha atravesado momentos difíciles desde su llegada al fútbol de Costa Rica.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Tavitín" puso el definitivo 3-1 sobre el minuto 82' del partido luego de aprovechar el rechace del arquero empujando la pelota con su cuerpo, para sumar así 3 importantes puntos y liderar la tabla de posiciones con 29 unidades.

Emotivo para Gustavo Herrera

El mundialista Sub-20 terminó entre lágrimas tras la anotación y siendo abrazado por sus compañeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FUTVCR/status/1984829547489988857&partner=&hide_thread=false 82’ Gol de Gustavo Herrera y Saprissa sentencia el juego ante Guadalupe. pic.twitter.com/sFBpZEV9E4 — FUTV (@FUTVCR) November 2, 2025

“Feliz por esto porque quiero hacer más goles, quiero dar alegrías y voy a seguir trabajando por mis metas. Hemos venido trabajando muy bien y yo personalmente también. A seguir trabajando por más”, mencionó Gustavo Herrera luego del partido.

Ahora, el delantero de 1,81 m de estatura y el Deportivo Saprissa deberán esperar el hasta el 22 de noviembre, cuando reciban al Herediano en Tibás.