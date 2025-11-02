Gustavo Herrera y su primer gol con Saprissa: "Estoy feliz por eso, porque quiero hacer más"

Gustavo Herrera anotó su primer gol con el Saprissa, luego de llegar al club en julio. Un gol esperado por los fanáticos "morados", compañeros y el mismo "Tavitín" que mostró su emoción en el gol y tras el encuentro.

“Me sentía muy emocionado, a seguir trabajando por más. Estoy feliz por eso, porque quiero hacer más. Quiero hacer goles, darle alegría a la afición, a mí mismo y a mi familia. Nada, voy a seguir esforzándome cada día más”, expresó Herrera. Añadió: “Hemos venido trabajando muy bien, y yo personalmente también. A seguir trabajando por más”.

Más reacciones por el gol de Gustavo Herrera

Por su parte el capitán Kendall Waston dijo: “Se dio la alegría de todo el grupo por él, porque sabemos lo que le ha costado buscar el gol. Saltamos de alegría porque se lo merecía. Es un muchacho que trabaja bastante, muy callado. Gracias a Dios se le dio”.

Vladimir Quesada, técnico del Monstruo, señaló en conferencia de prensa que: “Es algo refrescante para todos nosotros. Gustavo ha hecho las cosas muy bien, lamentablemente el marco se le había negado. Esto le dará confianza, y estamos seguros de que vendrán más goles”.