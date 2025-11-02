¡HISTÓRICO! Coquimbo Unido se proclama campeón en Chile con Cecilio Waterman protagonista

El Coquimbo Unido ha hecho historia al proclamarse campeón de la primera división del fútbol de Chile donde el panameño Cecilio Waterman fue protagonistas con gol en el triunfo que les dio el título en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

Luego de 67 de fundación, el club pirata levanta el título por primera vez y además disputará por segunda ocasión la próximo Copa Libertadores de América.

El panameño apareció a los veinte minutos cuando un centro desde la izquierda de Juan Cornejo llegó al área y Waterman se lanzó para definir al primer palo lo que sería su noveno gol en el fútbol chileno.

A los 75 minutos llegó el gol definitivo gracias a un tanto de Benjamín Chandía tras una asistencia de Nicolas Johansen para sumar la victoria catorce de forma consecutivas para alcanzar 65 puntos en 26 fechas.

Cecilio Waterman y su celebración

Tras el partido Waterman saltó al terreno (había sido sustituido) con la bandera de Panamá. Luego esperaron la premiación y la gente aplaudió el llamado del panameño para recoger la medalla.